Eksjöborna skänker mest pantpengar i länet till Vi-skogen. Det visar biståndsorganisationens årliga pantranking av Biståndsknappen hos Coop.

Den som pantar burkar eller flaskor i en Coopbutik kan välja att trycka på Biståndsknappen och skänka pantpengarna till Vi-skogen. I Jönköpings län skänktes totalt 151 344 pantkronor via Biståndsknappen under 2017. Det motsvarar 7 559 träd i Vi-skogen. Mest givmilda med panten var invånarna i Eksjö. Där skänktes i snitt 2,55 kronor per pantad hundralapp via Biståndsknappen.

Eksjö är därmed bäst i länet även om det är en liten minskning jämfört med 2016 då invånarna i Eksjö skänkte i snitt 2.94 kronor per hundralapp via Biståndsknappen.

Vetlanda hamnade på fjärde plats och Tranås på femte i länets ranking.

– Att skänka bort sin pant gör verkligen skillnad. Trädplantering är ett fantastiskt sätt att både motverka klimatförändringar och hjälpa människor att lyfta sig själva ur fattigdom, säger Henrik Brundin, vice vd för Vi-skogen.