— Vi hade gjort allt det där som man gör i storstäder, säger Jonas Magnusson som spelar gitarr och bastrumma samt sjunger i bandet.

Han, liksom stora delar av bandet, återvände till hemstaden efter flera år i större städer. Hemflytten födde idén till nya låten ”Leaving for the Country”. Den självupplevda låttexten handlar om viljan att slå sig till ro där man har sina rötter.

— Det fanns aldrig på kartan att jag skulle flytta tillbaka till Eksjö men så fick jag barn. Då insåg jag att det här är en väldigt bra stad att bo i.

Hyllningslåt

För Jonas Magnusson är det en hyllningslåt till hemstaden men han välkomnar även andra tolkningar av låttexten.

— De som inte har upplevt det här kanske tolkar den som att man bara tar semester, alltså lämnar en plats för en annan, vilket så klart också går bra.

”Leaving for the Country” finns redan ute för lyssning på flera digitala musiktjänster. Den spelas live första gången under Eksjö stadsfest.