Om det som organisationen Lighthouse Foundation i Nepal nu för fram som grova fel begångna av Love and Hope stämmer, måste man fråga sig varför man inte gått ut med den informationen tidigare under de 6 år som man själv samarbetade med Love and Hope. Detta kommer nu, när man stängts av från samarbetet med Love and Hope. Den svenska organisationen sa upp samarbetet med Lighthouse Foundation i slutet av förra året på grund av bristande förtroende för ledningen.

Lighthouse Foundation miste därmed en stor inkomstkälla. Man behöver bara lägga ihop 2 och 2. Hämnden är en stark drivkraft! Det luktar väldigt illa!

Eksjöbo

