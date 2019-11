Eksjöprofilen mitt bland bränderna i Australien: "Människor får sina hus nedbrända"

I Australien har man under en tid kämpat mot ett stort antal bränder. I veckan har det rapporterats om fler än 300 bränder i landet och på semester i "Down Under" är Eksjöprofilen Stellan Karlsson. Han berättar om läget i Sydney.