Nässjö FF har gjort klart med ett välbekant ansikte inför återstarten av division 3. Målvakten Philip Adamsson är nu klar med sina studier på annan ort och har återvänt hem igen.

– Tanken är att jag ska spela med Nässjö hösten ut i alla fall, sedan får man se lite vad som händer, säger han.

Adamsson kommer närmast från spel med division 6–klubben Moheda. Dessförinnan har han hunnit med två säsonger i division 2 med IFK Berga.

En tillgång

För Nässjö FF, som har släppt in 14 mål på fem matcher, är det ett välkommet tillskott i truppen.

– Han kommer att bli en tillgång för oss. Nu har vi tre duktiga målvakter, säger NFF–tränaren Dejan Prvulovic.

Om Adamsson kastas in i hetluften direkt återstår att se. Klart är i alla fall att Prvulovic är nöjd med hemvändaren.

– Jag känner Philip sedan tidigare. Det är en positiv kille med rätt inställning. När han spelade i Berga var han en av de bättre målvakterna i division 2.

Från superettan

På tal om hemvändare. Nässjö FF kan vara nära att knyta till sig ytterligare en gammal Nässjö–spelaren.

Talangen Elvis Dani, senast i IFK Värnamo, tränar just nu med klubben.

– Han har varit med oss och tränat och kommer att göra det även den här veckan.

Dejan släppte fram Elvis Dani i a–laget för drygt två år sedan innan han försvann till Värnamo i superettan. Under dem två åren har det hänt mycket menar NFF–tränaren.

– Man såg direkt på träningen att han har utvecklats under den tiden. Han har mognat under de här 2,5 åren och det skulle vara spännande få in honom i laget, säger Dejan.

Om det blir någon återkomst till NFF är dock inte klart i nuläget.

– Det är upp till honom och fotbollsutskottet. Men jag tror att det kommer att tas ett beslut inom den närmaste veckan, säger Dejan.

Cruz lämnar

Samtidigt som Nässjö FF jobbar med att knyta till sig Dani står det klart att Juan "Leo" Cruz lämnar laget. Amerikanen har flyttat hem under sommaren och kommer inte återvända till Skogsvallen.

Är det en spelare ni tänker ersätta?

– Vi får se. Vi håller på att diskutera det, men det kan bli så att det tillkommer någon mer.