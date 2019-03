Videon där Elin, 21 år, stoppade en utvisning på ett flygplan på Landvetter har blivit en världsnyhet. Nyhetskanaler som The New York Times, Washington Post, CNN, The Guardian och Le Monde har fått upp ögonen för hennes aktion. Nu svarar medieforskaren Peter Berglez på varför nyheten har fått globalt genomslag.