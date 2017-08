”För länge sedan, tvåbeningarna säger att det är över ett år sedan, kom jag till ett ställe i utkanten av Mariannelund. Jag var liten, rädd, hungrig och kände mig alldeles vilsen och övergiven. Jag letade efter mat bland soporna vid husen. Trots allt hade jag tur – det fanns tvåbeningar där som såg att här fanns det ett litet liv som behövde hjälp och det snabbt.

De kontaktade katthemmet och såg till att det sattes ut en fångstbur. Jag var allt för rädd för att låta tvåbeningarna ta mig. Fällan gillrades med god mat och hungrig som jag var kunde jag ju inte låta bli att gå in i fällan. Vad snopen jag blev när det slog igen en lucka så jag inte kunde komma ut.

Jag togs till katthemmet Spinnhuset i Eksjö. Där fanns det ännu fler tvåbeningar. De satte in mig i ett rum där de såg till att jag fick god mat, vatten, ren låda och varm bädd att ligga i. Om ni visste vad rädd jag var. Jag visste ju inte då att dessa tvåbeningar var snälla och bara ville mig väl. Jag var så rädd och ville inte släppa någon tvåbening inpå mig så de kunde se om jag var en kille eller tjej. Men de var smarta och lät mig vara i fred. De gav mig namnet Kim, det passar både till både en kille och en tjej.

En extramamma

När jag bott på katthemmet några veckor fick jag flytta till ett annat rum. I buren bredvid min bodde det en kattdam som hette Selma och hennes bedårande söta lilla son Lucky. Dessa två katter blev mina allra bästa vänner. Jag fick den stora äran att hjälpa till att ta hand om lille Lucky. Mamma Selma berättade för mig att det var lite jobbigt att ta ansvar om en liten kille som är överallt och ingenstans. Jag tog mig an min uppgift som extramamma med stort allvar. Så spännande att få ta hand om honom, tvätta honom men framför allt leka och busa med honom. Samtidigt som jag hade en fin lekkamrat hade jag tryggheten i mamma Selma. Hon hjälpte mig att bli en tryggare kattflicka.

Så nu vågade jag mig fram även när tvåbeningarna fanns i närheten. Jag såg hur de kelade med både Lucky och Selma och hur skönt de tyckte det var. Vad jag längtade efter att också få känna en mjuk hand klappa mig men jag vågade inte låta dem göra det. Tiden gick och jag blev allt modigare och vågade mig allt närmare tvåbeningarna. Jag ville så gärna att de skulle klappa mig men så fort de försökte svek mitt mod och jag gick undan.

Lockades in i buren

En dag kom det en man till katthemmet, det var i mars det har tvåbeningarna berättat för mig. Han såg allt det fina bakom all min rädsla. Han sa att han ville ta med mig hem och låta mig få bo hos honom hans fru och deras katt. Han berättade att även hon var köpt på katthemmet för några år sedan och var då en osäker kattflicka också.

Hua! Vad rädd jag var den dagen jag skulle flytta till dem. En av tvåbeningarna som jobbar på katthemmet kom med fisk som hon lockade in mig med i en transportbur. Smart gjort! Då slapp hon ju fånga in mig och skrämma mig mer än nödvändigt. Jag gick faktiskt in i transportburen alldeles själv. Ganska modigt tycker jag!

Gömde sig i bokhyllan

Väl hemkommen till mitt blivande hem gömde jag mig snabbt. Jag gjorde det så bra att mina nu alldeles egna tvåbeningarna var rädda att jag lyckats smita ut. Men det hade jag inte som tur var. Jag låg bakom några böcker i en bokhylla och försökte göra mig så liten jag bara kunde.

Vilken tur jag har haft som fick flytta hit. De är så snälla och förståndiga mina tvåbeningar. De hade så mycket tålamod med mig. Även deras första katt har varit snäll mot mig om än lite sur ibland.

Får klappar och kel

Nu till det allra bästa – numera så vågar jag ta emot matte och husses klappar och kel. Det är så underbart att åter igen få känna en mjuk tvåbenings hand mot min päls. Att ligga på mattes mage när hon ligger i soffan är härligt. Än så länge är det otäckt när de försöker lyfta mig. Men så förståndiga som de är så tar de det lugnt med det och låter mig vänja mig i lugn och ro. Så ni ska se att i nästa kapitel av mitt liv kommer de att kunna ta mig i sin famn och krama mig. Undrar hur det kommer att kännas?"

Skrivet av Ann Sigvardsson på Djurskyddet i Eksjö.