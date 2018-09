Vårlöken 1 ligger i södra delen av Kvarnarp, en förlängning av Castmans väg och är en skogsdunge med delar av eftersatt skogsunderhåll. Planområdet är på cirka 1,2 hektar.

Under sommaren har detaljplanen varit ute på granskning. Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i onsdags var ärendet återigen på agendan.

– Det var inga direkta synpunkter på granskningsförslaget, vilket gör att vi kan gå vidare i processen. Vi i nämnden beslutade att föreslå, via kommunstyrelsen, till kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Vårlöken 1, säger Per Sixtensson (C), ordförande i nämnden.

I området kan det bli möjligt att bygga mellan 20–25 bostäder, beroende på hur stora lägenheter man bygger. Syftet är att området blir en förlängning av befintligt bostadsområde samt bidrar till en förtätning av Kvarnarp.

– Det är en ganska fri utformning här, med bostäder upp till två våningar. Detaljplanen kan inte reglera vilken upplåtelseform det är utan det beror på vilken intressent vi får tag i.

