Peder Fredricson och H&M All In, som tillsammans har tagit både OS-silver och EM-guld, var klart snabbast, och felfria, i Volkswagen Grand Prix. Efter en makalös omhoppning där All In var med på noterna i riktiga rövarsvängar lyfte sig närapå taket på Elmia när publikfavoriterna gick upp i ledningen.

Det var många som satsade för att nå de 250 000 kronorna som vinnaren skulle få med sig, men ingen av de efterföljande lyckades slå Peders tid. På andra plats kom holländskan Stefanie van den Brink och trea blev Peders landslagskollega Henrik von Eckermann. Elva ryttare var med till omhoppning.

Startfältet var stjärnspäckat med Rolf-Göran Bengtsson, Malin Baryard-Johnsson och Bruce Goodin bland andra och läktarna var fullsatta.

Olycklig miss för Wickström

Jens Wickström kom inte vidare till omhoppningen efter ett förargligt fel i grundomgången. Han tappade stigbygeln mitt i den tuffa trekombinationen men lyckades reda ut den och även den påföljande maffiga trippelbarren. Men sen kom ett rättuppstående som Enzo fick med sig som en konsekvens av det tidigare strulet.

— Det var väldigt retligt. Jag tyckte att han var fantastiskt fin, säger Jens Wickström direkt efter målgång.

Han slutade på plats 15, vilket i och för sig inte är fy skam i ett så bra startfält. Men både Jens och Enzo hade kunnat göra mer, det syntes.