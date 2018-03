De är alla uppväxta när The Fast and the Furious slog igenom. Samtidigt har de ett brinnande intresse för att bygga om bilar. Nu ingår 13 medlemmar i Builders Family som föddes för tre år sedan med kusinerna Rasmus och Robin Buder som skapare.

– Det klingade bra med våra efternamn, skrattar Rasmus Buder när vi träffar honom på jobbet i Vetlanda.

– Att det skulle ta sådan fart hade jag aldrig trott. Det började med att jag och kusinen ville dela med oss vad vi gjorde i garaget. Vi märkte att det fanns ett intresse och många uppskattade vårt arbete. Genom åren har vi lärt känna flera sköna personer så det har växt ut till en stort team, berättar Rasmus Buder som bor och kommer från Eksjö.

Redo för mässa

Nu gör sig Builders Family, med medlemmar från olika tätorter som Västervik, Motala, Halmstad och Norrköping, redo för att ställa ut sex bilar under helgens stora bilmässa, Bilsport Performance & Custom Motor Show, nordens största bilmässa. I bilkollektionen finns ombyggda och breddade Audi A4, Audi A7, Nissan GTR, BMW, Hyundai Genesis och så Rasmus Buders egen Lexus.

– Första året var det bara jag och Robin som ställde ut. Andra året hade vi tre bilar plus monter och nu har vi sex bilar plus monter. Vi försöker steppa upp lite för varje år. Vi vill variera så vi inte ställer ut samma bilar utan det ska vara lite olika stilar och märken, berättar Rasmus Buder.

Intresset föddes tidigt och nu lägger Rasmus den mesta fritiden på bilar.

– Min första bil var faktiskt en folkvagnsbubbla. Sedan blev det mer japanskt. Dels min Lexus och sedan håller jag på med en Nissan S13 som projekt, men den är inte riktigt färdig än.

Gänget i Builders Family lägger mycket fokus att skapa en familjär känsla i gruppen.

– Vi vann pris förra året på Greenlightgalan som Årets team. För oss är inte bilen viktigast utan det handlar om gruppdynamiken, att få in människor som klickar tillsammans. Under somrarna är vi iväg varje helg på olika mässor. Vintertid blir det lite mindre än om vi försöker träffas emellanåt.

– Vi kan inte jämföra oss med de större teamen. Men vi har en bil som var topp-tio på en av Europas mest ansedda mässor förra året, Raceism i Polen, så möjligheterna finns.

Dyrt nöje

Att bygga om bilar är samtidigt förenat med höga kostnader. Förutom viss sponsring så blir det mycket ur egen ficka. För att tala om all tid som läggs ner bredvid ordinarie arbetet.

– Det är klart att ju mer du syns ju större chans är det att få sponsring. Drömmen är ju att kunna komma ut utomlands på mässor och synas.

Och så var det här med bilarna där fokuset i Builders Family är att sänka bilarnas kaross så nära marken som möjligt. I bilkretsarna mer känt under begreppet stance.

– Många är ju uppväxta med det här, att det ska vara så lågt som möjligt och fälgarna nära skärmarna. Vi tar inspiration från andra men sedan gäller det att sticka ut lite, det finns alltid förbättringar att göra.

Men det är inte alla som gillar stance-stuket?

– Frågar du de äldre så skakar de på huvudet. Men det är väl det som är lite charmigt med. Man får både uppskattning och kritik. Att stå vid sin monter och prata med folk blir som en bekräftelse på allt slit man lägger ner.