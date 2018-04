Redan 2014 hölls den första galan med målet att samla in 50 000 kronor till Cancerfonden, men insamlingen passerade 100 000 kronor redan första året. Under de fyra första konserterna har man samlat in drygt 250 000 kronor. I år hoppas man kunna samla in 30 000 kronor. Insamlingen har redan startat och går att följa på cancerfonden.se.

– Vi har Kalle Sellbrink på plats med Blues Impact. Kalle har varit viktig del i vårt arbete och Blues Impact har varit hos oss tre av fyra konserter, berättar Peter.

Det är många av artisterna som är återkommande inslag, bland de många namnen märks Göran Nachtweij, Millan Holmberg, Ebba Viktorsson och Jörgen Stjernberg. Ett nytt ansikte under kvällen är Ann-Sofie Nord som till vardags är vokalist i countrybandet Doghouse Darlings.



Foto: Privat



Barngruppen Hoppetossorna kommer att uppträda. På plats finns även Ronja, Tilde och Stina från föreningen Pärlplattorna, de kommer berätta om hur deras projekt, att sälja pärlplattor, tagit dem till Cancergalan i Stockholm. Det började med ett litet stånd på gatan med pärlplattor till försäljning, men har lett till en rejäl insamling om hela 57 200 kronor. Pengar som ska gå till forskning och kunskap för att besegra cancer.

Hopp & Glädje hålls i Rumskulla kyrka söndagen den 22 april.