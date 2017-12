I lördags fick polisen in en anmälan från ett företag om att tre traktorer blivit stulna i Jönköping. Tjuvarna ska under natten till lördag ha tagit sig in på företagets område genom att bryta upp en grind. Traktorerna uppskattas ha ett värde på 200 000 kronor styck.

I tisdags kom ytterligare en anmälan in till polisen. Den här gången handlade det om två traktorer som blivit stulna i Vetlanda. Tjuvarna tog sig in på ett företags område genom att klippa sönder ett stängsel.

Polisen har ännu ingen misstänkt och har inte gripit någon, men de misstänker att det rör sig om samma gärningsmän

– Det är inte så ofta traktorer stjäls på det här viset. Sker det två sådana här stölder på kort tid så kan man anta att det är samma personer som ligger bakom dem, säger Björn Öberg, presstalesperson hos polisen i region Öst.