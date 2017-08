I höstas skrev tidningen om att Fideli omsorg AB skulle öppna Ekoxens särskilda boende på Vetlandavägen i Eksjö, i början av 2017.

Företaget Fideli omsorg är relativt nystartat. Första verksamheten de öppnade var Ekoxens särskilda boende. I företaget drivs av Mårten Johansson, vd, Jörgen Sommar och Mikael Sjödahl.

— Vi har varit verksamma inom branschen och drivit olika företag tillsammans och på egen hand sedan 1996, säger Johansson.

De har långt gångna planer på att etablera sig på fler platser på Höglandet. De ska uppföra nybyggda fastigheter där de riktar sig till personer inom målgruppen LSS, lagen om stöd och service, personkrets 1. Samtliga byggnader som ska uppföras påminner om varandra, med samma antal platser. Det som kan skilja dem åt är den exteriöra utformningen och i vissa fall specialanpassningar för särskilda behov. Satsningen uppgår till ungefär 75 miljoner som kommer ge många arbetstillfällen i regionen.

Flera orter är aktuella

I Eksjö planerar de uppföra en byggnad i området kring Kvarnarp, i närheten av vårdcentralen. En gruppbostad med sex platser.

— Vi har fått bygglovet beviljat. Nu handlar det om att vår samarbetspartner Connys bygg ska planera in det, berättar Mårten Johansson.

I Vetlanda har man påbörjat byggarbetet och beräknar att kunna starta verksamheten i december. Det är i området vid Östanå.

— Om någon vecka börjar vi bygga på en central tomt i Sävsjö. Vi har också planer på att öppna i Nässjö och Tranås, säger han.

I Nässjö handlar det om området där Folkets hus stod i Norrboda och i Tranås är det på Vasagatan.

— Vi ska lämna in ett bygglov under hösten. Till Tranås har det också lämnas in förslag på riningar, säger Mårten Johansson.

Finns ett behov

Att de väljer att etablera sig i Höglandskommunerna säger Mårten Johansson beror på att det finns ett behov av de tjänsterna som de utför.

— Vi är verksamma i regionen. Men vi har planer på att etablera oss i andra orter i Sverige också. Just nu har satsningen blivit här i Småland.

