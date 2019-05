Än är det långt kvar till innebandysäsongen drar i gång igen efter uppehållet över våren och sommaren. Men för de av er som längtar tills i höst kan ni tröstar er med Smålands innebandyförbund har släppt de preliminära serieindelningar till kommande säsong.

De ser ut så här:

Herrar Division 2:

CL98IC, Gnosjö IBK, Gränna AIS, Ingelstad IBK, KFUM Jönköping, Månsarps IBK, Nybro IBK, Nässjö IBF, Slätafly /SK IBK, Stenås-Sandby-Gårdby IF, FBC Karlskrona, Vimmerby IBK.

Herrar Division 3 Norra:

Bankeryds Skid o Mk, Fliseryds IBK, Forserums IF, Husqvarna IK, IBF Tranås, IBK Husar, IF Ariel, Tenhults IF, Westerviks IBK, Vetlanda IBF B, Vimmerby IBK B, Östra SK.

Herrar Division 4 Norra:

Forserums IF B, Gränna AIS B, Hovslätts IK B, Månsarps IBK B, Skillingaryds IK, Sportklubben Beduinerna, Södra Wätterns IF, Tenhults IF B, Husqvarna IK, Östra SK B, Aneby SK.

Herrar Division 4 Östra:

Bodafors IBS, Craftstaden IBK, Hjältevad Mariannelund IS, IBK Husar B, IBK Lokomotiv Nässjö, IF Ariel B, Malmbäcks IF, Nässjö IBF B, Sävsjö IBK B, IBK Svala, S/W2010.

Damer Division 1:

Annons

CL98IC, Craftstadens IBK Oskarshamn, FBC Kalmarsund Ungdom, FBC Karlskrona, Ryds SK, Stenåsa-Sandby-Gårdby IF, Vetlanda IBF, Vimmerby IK, Värnamo IK, Östra SK.

Damer Division 2 Norra:

Östra SK B, Hovslätts IK B, Hovslätts IBK, Husqvarna IK, IBF Tranås, Nässjö IBF/IBK Husar, Sävsjö IBK B, Vetlanda IBF B, Westbo IBK.