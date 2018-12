21-åriga Nathalie har varit försvunnen sedan i lördags. På onsdagsmorgonen meddelade polisen att misstankarna om brott har minskats. En brottsutredning om människorov inleddes på tisdagen och den är inte formellt nedlagd, men polisen uppger att de i huvudsak söker efter en försvunnen person.

Polisen vill av hänsyn till de berörda, inte närmare gå in på vilka omständigheter som gör att de har gjort den bedömningen.

– I går hade vi hållit omkring 20-30 förhör i samband med försvinnandet och i dag kan det säkert vara uppe i 50 förför. Till stor del är det uppgifter som har framkommit i förhören har gjort att brottsmisstankarna har försvagats, säger Thomas Agnevik.

Den massiva sökinsatsen på Höglandet gick under onsdagen in på sitt fjärde dygn.

– Vi har inte kunnat göra några fynd som har varit av betydelse, säger Thomas Agnevik.

Alltjämt är positioneringen av mobiltelefonen från i söndags det tydligaste spåret efter den försvunna Nathalie. Under onsdagen fortsätter polisen, Försvarsmakten och Missing People att söka i terrängen. Även Sjöräddningssällskapet har under dagen kallats in för att kunna söka i sjöar och vattendrag.

– Vi har även informerat allmänheten om att både polis och militär kommer att genomföra sökinsatser i Eksjö tätort under dagen, säger Thomas Agnevik.

Tror ni fortfarande att hon kan hittas vid liv?

– Det måste vi tro. Men om hon har varit ute hela tiden är förstås chanserna små, men vi har absolut inte givit upp. För att vi ska kunna få tillgång till de stora samhällsresurser som vi nu har så är ju målsättningen att vi ska kunna rädda liv, säger Thomas Agnevik.

Artikeln uppdateras.