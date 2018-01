— Vid torsdagsmorgonens mätning visade det sig att vattennivån vid bron mitt i samhället sjunkit med fyra centimeter. Så det går åt rätt håll. Men det milda vädret med ytterligare nederbörd är ett orosmoment. Det som nu behövs är kyla och uppehållsväder, säger Lars-Göran Andersson, räddningschef i Sävsjö kommun.

Räddningstjänsten har läget under kontroll. Vattennivån i åflödet genom samhället är högt. Men det är en bit kvar till dess ån svämmar över och enskilda fastighetsägare riskerar att få problem med vatten i källare med mera.

— Vi fortsätter att hålla koll på vattenivåerna åtminstone över helgen. Förhoppningsvis stabiliseras vädret framöver och blir mer normalt för årstiden än vad det är just nu, säger Lars-Göran Andersson.

Enligt SMHI:s tiodagarsprognos blir det kallare och uppehållsväder i Vrigstad under lördag och söndag. Därefter väntar tre soliga dagar med temperaturer mellan noll och sju minusgrader. Om den prognosen blir verklighet bör tillförseln av vatten till Vrigstadån minska med lägre vattennivåer som följd.

I närliggande Värnamo håller man just nu järnkoll på vattennivån i Lagan i centrala stan. Fyra gånger per dygn läser man av vid mätstationen i stadskärnan. Hos räddningstjänsten finns en oro för en snabb förändring som medför att Lagan svämmar över. Under torsdagen var vattennivån betydligt högre än normalt.

