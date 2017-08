Freestyle Phanatix har en lång historia och beskriver sig själv som ett skandinaviskt turnerande breakdance-kompani, som genomlevt hiphopens tre årtionden.

– Vi kommer från alla olika håll och har förenats igenom dansen, säger Moa Söllgård som tillsammans med Melinda Jacobsson är de svenska bidragen i gruppen i den annars danskprofilerade gruppen där många av medlemmarna bor i Köpenhamn.

Norrtullskolans elevråd var det från början som hade önskemål om streetdance och den här veckan har alltså önskemålet blivit verklighet genom samarbetet med skapande skola.

Under måndagen bjöd Freestyle Phanatix på uppvisning på Linnéskolan och Nortullskolan. Under torsdagen var det således dags för Grevhagsskolan under förmiddagen och sedan Höredaskolan under eftermiddagen att ta del av underhållningen som följdes av en workshop med en av klasserna.

Sara Björklund, Salome Åverling, Thilia Mosskull och Thea Alvelund strålade ikapp efter föreställningen.

– Det var mycket bättre än vi förväntade oss, vi är väldigt imponerade, framför allt när de studsade runt och gjorde volter, berättar tjejerna som gärna dansar själva.

– Men vi är inte speciellt bra, det är väl en kullerbytta och en volt vi klarar av, skrattar dem.

Ja det var sannerligen en imponerande show av den rytmiska dansgruppen som bjöd på en energifylld streetdanceföreställning innehållande bland annat beatbox, akrobatik och breakdance.

– Det är mycket skolor, invigningar och event vi åker ut på. Just den här produktionen vi gjorde i dag är ju specifikt anpassad för barn. Efter Eksjö åker vi hemåt en sväng för en föreställning i Köpenhamn innan vi åker tillbaka mot Småland och Kalmar, berättar Moa och Melinda som båda har en lång bakgrund inom dansen där Freestyle Phanatix är bara ett i raden av flera projekt de ingår i.

Under veckan har de bekantat sig med trästaden Eksjö.

– Det är första gången vi är här, det ser riktigt nice ut och blir det bara lite bättre väder så ska vi försöka hinna gå ut och titta lite, säger tjejerna som närmast laddar för dans på Ingatorpsskolan och Hultskolan under fredagen.