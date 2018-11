SÄVSJÖ



Foto: Privat

Fritidsgården Chillan på Odengatan i Sävsjö har genom sin Facebooksida aviserat att de stänger fritidsgården på obestämd tid. Detta på grund av senaste tidens skadegörelser som skett.

— Vi har på kort tid fått flera glasrutor krossade. I går natt tog de sönder ytterligare tre rutor. Då var det så mycket glassplitter i lokalen att vi inte kunde garantera ordinarie verksamhet till kvällen, säger fritidsgårdssamordnaren Frank Isaksson.

Just nu pågår en polisutredning kring skadegörelserna. Att stänga verksamheten var ett beslut som togs av fritidsgården, något som trots allt inte är så allvarligt som det låter.

— Jag bedömer att vi kommer att ha öppet nästa vecka igen. Kanske redan i morgon, men det är inget som jag vet i nuläget, säger Isaksson.

"Blir beklämd"

Att skadegörelsen, och stängningen, sker mitt under höstlovet är något som Isaksson upplever extra tråkigt, då de hade många aktiviteter inplanerade.

— Som företrädare blir jag beklämd, för givetvis bryr man sig om sin verksamhet. Samtidigt är det inte så mycket som vi kan göra, utan "the show must go on".

När fritidsgården aviserade om det inträffade fick de mycket sympati från allmänheten.

— Jag upplever att det finns stort stöd av de vuxna, som också är trötta på skadegörelsen. Vi är en liten kommun, och flera ser att det börjar bli en trend på skolor och liknande verksamheter. Jag tror vi alla är ganska enade om att man fördömer den här sortens skadegörelse!

Strax för midnatt på torsdagen kontaktade väktare polisen om att Sävsjö fritidsgård inte bara utsatts för skadegörelse. Då konstaterades att lokalen faktiskt också utsatts för inbrott.

En eller flera personer har uppenbarligen tagit sig in i lokalen men det gick i det läget inte att avgöra vad som stulits. Det fanns ännu på fredagsmorgonen ingen misstänkt för brottet.