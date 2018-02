För att minska mängden illegala vapen som är i omlopp i samhället gäller en tillfällig vapenamnesti i landet från och med 1 februari. Fram till den 30 april kan alla som utan tillstånd har skjutvapen och ammunition lämna in detta till polisen.

— Vad gäller Höglandet tar vi emot vapen och ammunition i receptionen i polishuset i Eksjö, under våra ordinarie öppettider vardagar, säger Fredrik Magnusson, tillförordnad chef för receptionen, och fortsätter:

— Av säkerhetsskäl kan inte inlämning ske någon annanstans i lokalpolisområdet, inte på polisstationerna eller poliskontoren på övriga orter, utan vi måste hänvisa alla de här ärendena till Eksjö

Helt anonym

Inlämnaren kan vara helt anonym när vapnet lämnas in. Personen ska inte heller behöva svara på några frågor.

— Vi ställer bara frågan om det rör sig om ett vapen som lämnas in med anledning av amnestin eller om det är ett vanligt vapen med licens som ska skrotas, eftersom de ska hanteras på ett annat sätt, säger Anneli Johansson, en av administratörerna i receptionen.

Varken inlämnaren eller den som haft vapnet, om det är en annan person, riskerar straff under amnestin.

Måste vara oladdat

Personalen i receptionen är de som tar emot vapnen och ammunitionen som lämnas in.

— Det viktigaste att tänka på är att vapnen inte är laddade när de kommer hit, säger Fredrik Magnusson.

Den som lämnar in vapnet för dessutom gärna transportera det lite diskret, exempelvis i en väska.

— Vi tar emot ammunition och vapen samt vapentillbehör som exempelvis ljuddämpare. Däremot tar vi inte emot sprängmedel eller andra explosiva ämnen, säger Fredrik Magnusson.

Under den förra vapenamnestin, under 2013, fick polisen i Jönköpings län in cirka 500 vapen och 1,5 ton ammunition. I hela landet kom då cirka 15 000 vapen och 36 ton ammunition in.

”Vapen är farliga”

Bakgrunden till vapenamnestin är att polisen sett en ökning av antalet illegala vapen och att skottlossningar samt dödsskjutningar blivit fler i Sverige. Under 2017 skedde hela 320 skjutningar i Sverige.

De allra flesta vapen som lämnades in under förra amnestin var inte av den typ som kriminella oftast använder, utan jaktvapen. Fredrik Magnusson poängterar att det är angeläget att få in alla typer av illegala vapen.

— Vapen som saknar licens ska vi inte ha ute i samhället. Alla typer av vapen är farliga i fel händer, säger han.

Vapnen kollas

De vapen som kommer in under amnestin kontrolleras mot vapenregistret. Har vapnet en registrerad licenshavare underrättas den personen och har en månad på sig att göra anspråk på vapnet.

Vapnen och ammunitionen som lämnas in destrueras. Bara i enstaka undantagsfall bevaras föremål för exempelvis museala ändamål. Inlämnade vapen säljs aldrig.

Vapnen kontrolleras också för att se om de kan kopplas till något brott. Upptäcks en sådan koppling kommer polisen att utreda detta vidare.

— Amnestin gäller bara det olagliga innehavet, förklarar Fredrik Magnusson som också är chef för en utredningsgrupp.

Ingen fredad zon

För att amnestin ska gälla måste överlämnandet ske på eget initiativ och frivilligt. I alla övriga sammanhang hanteras olaga vapeninnehav på vanligt vis.

— Det händer med jämna mellanrum att vi beslagtar vapen i brottsärenden. Så visst förekommer illegala vapen på Höglandet också, säger Fredrik Magnusson.

Under amnestins första dag upplevde polishuset i Eksjö ingen direkt anstormning.

— Nej, vi har bara fått in en del ammunition hittills, säger Fredrik Magnusson vid 14-tiden.