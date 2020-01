Redan under årets första helg vankas det futsalcup i Vetlanda då det ska delas ut ännu en schackpjäs. Det handlar naturligtvis om klassiska Champions Cup som spelas på totalt tre planer vid Iscar Arena under lördagen. Grupperna till turneringen ser ut enligt följande.

Grupp A: Assyriska Futsal Club Jönköping, Ekenässjöns IF, Skede IF, Stensjöns IF, (1 vakant plats)

Grupp B: Österkorsberga IF, Bäckseda IF, Höreda GIF, Hvetlanda GIF, Myresjö/Vetlanda FK.

Grupp C: Näshults IF, Nässjö City IF, Nässjö FF, Vetlanda United IF, (1 vakant plats)

Populär kvällscup

Fredagen den 10 januari är det sedan dags för ännu en klassiker – Hyvelcupen i Bodafors. I år är det 36:e gången som kvällscupen arrangeras och som vanligt väntas det mycket publik till Bodafors. Inte minst till sluttampen som avgörs först framåt midnatt. Grupperna ser ut enligt följande.

Grupp A: Höreda GIF, Solberga GoIF, Stensjöns IF, Malmbäcks IF.

Grupp B: Annebergs GIF, Sävsjö FF, Bodafors SK.

Stor cup i Vrigstad

Helgen den 17–19 januari avgörs Höglandets största herrcup då det vankas Vrigstad Värdshus Cup. Totalt 24 lag ska komma till spel och grupperna ut enligt följande.

Grupp A: Hooks IF, Hvetlanda GIF, IFK Stockaryd/Rörviks IF 2, Näshults IF.

Grupp B: Aneby SK, Klevshults SK, Sävsjö FF, Vrigstads IF 2.

Grupp C: Bälaryds IK, Vakant plats, Rottne IF 1, Waggeryds IK 2.

Grupp D: IFK Stockaryd/Rörviks IF 1, Rottne IF 2, Tolg IF, Waggeryds IK 1.

Grupp E: Österkorsberga IF, Ekenässjöns IF 1, Eksjö fotboll, Vrigstads IF 1.

Grupp F: Ekenässjöns IF 2, Malmbäcks IF, Nässjö CITY IF, Torpa FF.