På fredagskvällen bekräftades fyra nya fall, varav två i Region Stockholm och ett vardera i Region Uppsala och Region Jönköping.

Fakta: Sars-cov-2 De flesta verkar få lättare besvär av det nya coronaviruseet, sars-cov-2, men viruset kan ocks.. Fakta: Sars-cov-2 De flesta verkar få lättare besvär av det nya coronaviruseet, sars-cov-2, men viruset kan också resultera i svårare lungsjukdom, med andnöd, lunginflammation, septisk chock och organsvikt som följd, det vill säga allvarliga tillstånd med hög dödlighet. Viruset är av samma typ som det som orsakade sarsepidemin 2002—2003. Dödligheten i sars var högre och sars spreds lättare i sjukvårdsmiljö än sars-cov-2, som dock tycks ha lättare för att sprida sig i befolkningen. Forskning har visat att viruset ursprungligen kommer från fladdermöss. Innan smittan kom över till människan hade viruset antagligen en mellanvärd, där forskning visat att myrkottar är den mest troliga kandidaten.

De två personer som hittats i Stockholms län är närstående till den medelålders kvinna som bekräftades smittad i torsdags, efter en resa till Iran. Personerna är nu isolerade på Karolinska universitetssjukhusets infektionsklinik.

– De hittades under smittspårningen. När personerna kom in för provtagning hade de hosta och feber, säger smittskyddsläkaren Per Follin till TT.

Besökt Italien

Jönköpingsfallet är en man i 50-årsåldern som nyligen återvänt till Sverige efter att ha besökt norra Italien.

"Han vårdas nu på infektionskliniken medan vi arbetar med smittspårning där vi kartlägger alla hans kontakter. Vi tror dock att han haft mycket få kontakter, även under resan hem till Sverige", säger smittskyddsläkaren Malin Bengnér i ett pressmeddelande.

Det nya fallet i Uppsala län rör en person som varit i Iran.

I torsdags konstaterade fem nya fall, varav tre finns i Västra Götalandsregionen. En av personerna smittades i norra Italien och flög till Stockholm. I onsdags tog mannen tåget från Stockholm till Göteborg.

– Folkhälsomyndigheten tar kontakt med de som är berörda och har man inte blivit kontaktad är man inte berörd, säger Stephan Ray, presskommunikatör på SJ, till TT.

Under fredagen togs personalen från SJ som var ombord på tåget tillfälligt ur tjänst. Det handlar om två–tre personer.

– De är tjänstefria. Sedan gör vi en bedömning med företagshälsovården om det behövs några långsiktiga åtgärder eller provtagning, säger Stephan Ray.

100 testade om dagen

Man räknar med cirka 40 personer kan ha utsatts för smittan i samband med det första fallet i Västra Götaland tidigare i veckan. När det gäller de senaste fallen är det dock för tidigt att säga något om numerären.

TT: Hur långt har ni kommit med smittspårningen?

– Jag tycker att man kan vara trygg i att de personer som eventuellt har exponerats för en verklig smittrisk, dem har vi kontaktat eller kommer att kontakta.

Samtidigt kommer besked om att den arbetsplats i Göteborgsområdet där en annan virussmittad person är anställd stängs i drygt en vecka.

– Av säkerhetsskäl och efter rekommendationer från myndigheterna har vi nu stängt kontoret helt till den 8 mars, säger en av företagets chefer till SVT Nyheter Väst.

För att öka kapaciteten för provtagning sattes på fredagen upp provtagningstält utanför infektionskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg. Enligt sjukhusets presstjänst är tältet avsett för tidsbokade besök.

Provtagning av symtomfria patienter utomhus genomförs sedan tidigare i Malmö och Lund.

Provtagningar väntas stiga

Under fredagen räknade Folkhälsomyndigheten med att 500 personer inom kort har testats för coronaviruset i Sverige. Omkring 100–150 analyser görs varje dag, så antalet provtagningar väntas stiga snabbt, rapporterar Svenska Dagbladet.

I region Stockholm har hittills provtagningar gjorts på ett 100-tal personer.

– Vi förväntar oss att fler kommer att vända sig till vården i morgon när sportlovsflygen kommer in från Europa, säger Per Follin.

Statsminister Stefan Löfven (S) kommenterar den senaste tidens händelseutveckling under en resa i Jämtland:

– Vi följer det här minut för minut, timme för timme med de olika sektorerna i samhället. Regeringen är beredd att fatta fler beslut och vidta extraordinära åtgärder om så skulle behövas, säger han till TT utan att konkretisera vilka åtgärder det kan bli tal om.

På måndag kallar han in det så kallade krishanteringsrådet för att höra hur myndigheterna krishanterar och samarbetar.

Rättat: I en tidigare version uppgavs felaktig information om hur man får en remiss för att göra en provtagning.

