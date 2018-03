Larmet om översvämningen inkom vid 14.30-tiden på lördagseftermiddagen. Enligt räddningstjänsten handlade det om ett rör som brustit under mark och vatten hade då vält upp på vägarna. Läckan ska inte ha orsakat några skador på fastigheterna längs med vägen, men Nässjö affärsverk, som har hand om vattenförsörjningen i kommunen, meddelade senare under lördagen att vattnet kommer stängas av till fastigheterna 1-29 på vägen under reparationsarbetet som kommer pågå under eftermiddagen och kvällen.

Om den här läckan är densamma som den mystiska läcka som Nässjö Affärsverk har efterlyst under en längre tid är ännu oklart.

Nässjö Affärsverk har dessutom lokaliserat ytterligare en läcka i Nässjö. Denna gång rör det sig om en läcka vid Handskeryd. I det fallet ska läckan endast beröra en kund.