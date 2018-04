Fredag den 13:e har genom historien setts som en otursdag. Varför är oklart. Vissa uppgifter gör gällande att datumet kan ha sitt ursprung från att Jesus blev bedragen av Judas, som var den 13 lärjeungen vid bordet när Jesus åt sin sista måltid. Andra uppgifter hänvisar till den nordiska mytologin och en berättelse om hur ondskans gud Loke kom som den trettonde gästen till ett gästabud i Valhall och där lurade Höder att skjuta sin egen bror Balder till döds med en pil.

Dessutom har det genom historien skett både ett och annat just under fredagen den 13:e. Bland annat så kraschade aktiebörsen just fredag den trettonde 1927, vilket ledde till en världsomspännande depression i ekonomin. Detta enligt Världens historia

Världens historia tar också upp den flygkrasch som skedde fredag den 13 1972 där ett plan innehållandes ett rugbylag störtade i Anderna och där 16 personer kunde räddas efter två månader efter att de hållit sig vid liv genom att helt enkelt äta upp sina döda medpassagerare.

Se upp med tisdagar

Men trots att det mycket riktigt hänt tråkiga saker just under fredagen den 13:e i historien så är dagen inte mer otursförföljd än någon annan. Tvärtom faktisk. Enligt Länsförsäkringar, som granskat de drygt fyra miljoner skadeanmälningarna som gjorts under de senaste tretton åren så visar det sig att är ungefär 17 procent färre skador under fredag den 13:e än under en genomsnittlig dag.

Istället skvallrar undersökningen om att det är en helt annan dag du bör se upp för. Tisdagar i gemen sticker nämligen ut i statistiken som den veckodag där flest skadeanmälningar sker.

– Enligt utfallet av den här granskningen så är fredagen den 13:e mer som en turdag, säger skadespecialist Susanne Fagerberg på Länsförsäkringar.