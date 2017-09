HA74 väljer att skriva ett korttidskontrakt med forwarden Noa Lindqvist Muci, 20. Värnamo-produkten spelade förra säsongen för Karlskrona HK:s J20-lag och var under fyra matcher utlånad till Kallinge/Ronneby i hockeyettan.

Lindqvist Muci har som bekant varit och tränat med Hockeyalliansen under den senaste veckan.

– Vi tycker att han har gjort det bra och vill samtidigt se lite mer av honom innan vi tar beslut om hela säsongen. Samtidigt i och med vår skadesituation så kommer han verkligen att få speltid och chansen att visa upp sig, säger HA74:s sportchef Tobias Ståhlgren.

Hur länge gäller kontraktet?

– Det vi har bestämt är att han kommer att vara kvar september ut, så det blir fram till första uppehållet i serien.

Vad är Lindqvist Muci för spelartyp?

– En center som har ganska bra teknik och bra spelförståelse.

Finske backen Kevin Kallonen har haft try out under en tid med klubben, om han kommer att stanna kvar är fortfarande oklart.

– Vi har inte tagit något beslut där ännu. Han är fortfarande med och tränat och tanken är att vi ska ta ett beslut angående honom under kvällen.