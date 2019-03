Det var under måndagsmorgonen som den berusade mannen stoppades på Hjärtlandavägen i Sävsjö. Hans utandningsluft hade då en alkoholkoncentration som motsvarade 0,57 milligram per liter, vilket är långt över den tillåtna gränsen. Gränsen för när rattfylleri anses som grovt går vid 0,5 milligram per liter.

Mannen, som kommer från ett annat Europeiskt land och inte heller är svensk medborgare, har erkänt att han begått handlingen med uppsåt. Han häktas då det bedöms att det finns risk att han avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring.

Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom återkallas i normalfallet körkortet under 12 månader. Vid grovt rattfylleri kan straffet bli fängelse i högst två år och körkortet kan återkallas under 24 månader.