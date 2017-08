Så här i sommartid har Ydrekompaniet öppet onsdag till lördag. Föreningens hantverkare turas om att bemanna den stora, ljusa lokalen i den gamla skolan i utkanten av Österbymo.

— Nästan varje dag vi har öppet hittar några utländska besökare hit, berättar Annika Ydrestrand som för dagen är hantverkaren på plats.

Hon sitter vid symaskinen och syr samtidigt som hon tar hand om kunderna som tittar in.

— Kunder kommer också hit från närmare håll. Ibland ser de till att handla på sig flera olika presenter som kan vara bra att ha på lager, fortsätter hon.

Stor variation

Ydrekompaniet har ett stort och mycket varierat utbud. På hyllor och bord finns keramik, betong, barnkläder, trasmattor, stickat, lammskinnsprodukter, smycken och träslöjd bland annat.

— Här finns även en del ätbart, svensk honung är populärt till exempel, säger Annika Ydrestrand.

Hon tycker att de 16 medlemmarna i föreningen inspirerar varandra. Om två hantverkare upptäcker att de gör saker som är lite snarlika försöker de ofta utveckla sina produkter och hitta lite mer personliga uttryck.

— Vi försöker nog att erbjuda lite olika saker. Det är kul att vara med och göra detta tillsammans, säger hon.

Tillfälliga gäster

Vid sidan av föreningens medlemmar bjuds även gästutställare in. Under augusti månad ställer Laila Bülow-Mattson ut konst och keramik och under sommaren ställer även Lina Edgar ut porslin handmålat på nytt vis parallellt med Karin Samuelssons kläder i egen design.

Besökarna har även möjlighet ha ta en enklare fika innan de fortsätter vidare. Just fikandet tänker Ydrekompaniet utveckla. Inom kort ska lokalen ha ett godkänt kök och då ska där finnas ett året runt-öppet kafé är det tänkt.

Trädgården ska också utvecklas, som en fortsättning på det integrationsprojekt som pågår en trappa upp i huset.

— Vi ska anlägga ett antal odlingslådor och ett växthus som både ger enskilda möjlighet att odla och precis som kaféet ger ett mervärde för föreningen, berättar Lars Lindström, en annan av föreningens medlemmar.