Alla tävlande från Jönköpings län

Startnummer – Ryttare – Häst – Förening

1. Ella Ekman – Cornetto – Svarttorps ridsällskap

3. Johan Andersson – Fröken Finemang (SWB) – Anebyortens ridklubb

6. Tina Oskarsson – Cambria (SWB) – Vaggeryd-Skillingaryd RK

10. Ellen Brunes – Contur (SWB) – Jönköpings Fältrittklubb

11. Anna Englund Heilmann – Loving San Diego – Gislaved-Anderstorps Ridklubb

12. Pontus Lidsell – Dakota (SWB) – Anebyortens Ridklubb

14. Mikaela Petersson – Carenne – Vaggeryd-Skillingaryd RK

15. Johanna Nyberg – Catjing (SWB) – Gnosjöandans Ridklubb

18. Jennie Eiger – Miss Hart – Värnamobygdens Ryttarförening

20. Meja Falk Hancic – Pax (SWB) – Hakarps Ryttarförening

21. Wiktoria Rydin – Isn't She Lovely JF – Värnamobygdens Ryttarförening

22. Disa Jacobsson – Kommilfoo – Svarttorps Ridsällskap

23. Olivia Boman – Dubai – Tranås Ridklubb

33. Tea Fransson – Caruso KLT – Svarttorps Ridsällskap

36. Linus Isaksson – Isle of Man 2 – Jönköpings Fältrittklubb

39. Johan Andersson – Lexington – Anebyortens Ridklubb

41. Enar Tollig – Loranga – Jönköpings Fältrittklubb

42. Elin Höglund – Heart Pearl – Vaggeryd-Skillingaryd RK

43. Dennis Carlsson – Billy Joel (SWB) – Värnamobygdens Ryttarförening

45. Jennifer Brogård – Tornado BG – Vaggeryd-Skillingaryd RK

46. Cornelia Eliasson – Pole Position P (SWB) – Isabergs Ridklubb

47. Elin Brunes – Chili (SWB) – Jönköpings Fältrittklubb

50. Pontus Lidsell – Fleurine – Anebyortens Ridklubb

59. Rebecca Eliasson – Equistar – Isabergs Ridklubb

62. Anna Englund Heilmann – Take on Me (SWB) – Gislaved-Anderstorps Ridklubb

69. Elsa Carlsson – Abel (SWB) – Gnosjöandans Ridklubb

70. Johanna Nyberg – Cleo (SWB) – Gnosjöandans Ridklubb

71. Linda Widegren – Cadok TH – Vaggeryd-Skillingaryd RK

Källa: Equipe