Granskningen har visat vad det kostar per minut under en körlektion. Priset på en trafikskola varierar från 8,75 kronor per minut till 18 kronor per minut och totalt handlar det om flera hundra kronors skillnad för en 40-minuters lektion.

Fakta: Om undersökningen Undersökningen gjordes hösten 2016. Prisuppgifterna är hämtade från respektive trafikskol.. Fakta: Om undersökningen Undersökningen gjordes hösten 2016. Prisuppgifterna är hämtade från respektive trafikskolas webbplats. Övriga uppgifter är hämtade från Transportstyrelsens register och tillsynsrapporter. I december 2016 fanns det 743 tillståndshavare som bedrev trafikskola på 881 utbildningsplatser i landet.

Vägen till ett körkort för de flesta fordon går antingen via privat övningskörning eller via en trafikskola, eller en kombination av dessa.

För att få övningsköra privat krävs att både handledare och körkortselev går en introduktionsutbildning. Därutöver är två riskutbildningar obligatoriska. Transportstyrelsens rapport är den första inom området förarutbildning.

Dyrast i Jönköping

En körlektion är billigast i Skåne, där minutpriset är 8,75 kronor medan en körlektion i Jönköping är dubbelt så dyr och kostar 18 kronor per minut.

Trots prisspannet håller de allra flesta av landets trafikskolor ungefär samma pris. Snittpriset i landet för en körlektion är 12 kronor per minut.

— Överlag tycker jag att det är en homogen bransch, om man ser till prisbilden. Visst finns det ytterligheter och jag tror vi hade förväntat oss en större prisspridning för körlektioner, säger Thomas Fahlander, utredare på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Introduktionen dyr

Det finns ingen standard för hur lång en körlektion ska vara. Den kan vara hur kort eller lång som helst.

— För att kunna jämföra beräknade vi minutpriset. Men vi har inte kunnat se något samband mellan minutpris och lektionstid, säger Thomas Fahlander.

Priset för en introduktionsutbildning varierar från 75 kronor för den billigaste till 750 kronor för den dyraste. Även här sticker Skåne ut med billigaste snittpriset på 285 kronor och Jönköping med det dyraste på 556 kronor. Snittpriset i landet är 386 kronor.