Nu har årets Luciakandidater hos Eksjöortens Ryttarförening utsetts och de har börjat att öva sina framträdanden inför Luciahögtiden i Eksjö. ERF har under många år anordnat stadens officiella lucia såsom en Ryttarlucia, som traditionsenligt kröns på Stora Torget den 13 december och i samarbete med Rotary och Eksjö Kommun.

Valet av Lucia kommer att ske genom lottning på torget under julmarknaden på lördag. Man räknar sedan även i år med att alla ska vara ridande under kröningen, även lucian, såsom traditionen bjuder. Dessutom deltar tomtar, ponnyvagnar med mera under tåget och Ryttarkören framför julsånger vid granen i väntan på Luciakröningen.

Förra året var det Anja Lundin som fick bära ljuskronan, och året dessförinnan hette lucian Klara Söderström Hallberg.