Runt om i länet är det just nu höga vattenflöden och översvämningar just nu. En å vid Forsheda i Värnamo kommun har svämmat över och i år drabbar det lantbrukarna i området extra hårt.

Stora delar av Anders Gustavssons åkrar i byn Fänestad står helt under vatten. I tv-klippet berättar han om hur det kan slå mot sådden.