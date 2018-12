De fem bästa lagen från varje grundserie är kvalificerade för spel i Allettan där de delas in strikt geografiskt. Det innebär att Allettan-serierna kommer se ut enligt följande. Det bekräftade det svenska ishockeyförbundet under torsdagen.

För Tranås AIF:s del innebär det möten med följande lag i allettan södra: Huddinge IK, Visby/Roma HK, Mariestad BoIS HC Grums, Vimmerby HC, IF Troja/Ljungby, Kallinge-Ronneby IF, Kristianstads IK, Hanhals IF.

