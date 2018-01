Frågor och svar

1) Emelie Wikström blev nyligen uttagen i Sveriges alpina trupp till OS i Pyeongchang. Sävsjötjejen har goda minnen från sitt tidigare OS–äventyr i Sotji där hon landade en rejält framskjuten placering i Slalom. Vad kom Emelie på för plats 2014?

1) Tia

X) Fyra

2) Sexa

Rätt svar: 2

2) Vetlanda BK är erkänt som "Talangfabriken" i Bandysverige och har skördat stora framgångar på pojk– och juniorsidan genom åren. Under fjolårets säsong tog klubben hem dubbeln genom att vinna guld både med sitt P18–lag och sitt J20–lag. När hände det senast?

1) 2007

X) 2003

2) 2011

Rätt svar: X

3) Sävsjö HK var en gigant i svensk handboll under 90–talet när klubbens damlag staplade titlarna på hög. Hur många SM-guld vann Sävsjö HK innan laget trillade ur elitserien igen säsongen 2002/2003?

1) Sex

X) Fyra

2) Åtta

Rätt svar: 1

4) Jaroslaw Hampel och Vetlanda Speedway har gått skilda vägar efter ett tolvårigt samarbete. Tolv säsonger är en lång tid men det är ändå inte i närheten Conny Samuelsson som har kört flest matcher i klubben någonsin. Hur många säsonger gjorde han?

1) 25

X) 36

2) 29

Rätt svar: X

5) När JVM i ishockey avgörs under mellandagarna finns en kille från Nässjö med på isen i form av Erik Brännström. Den spelskicklige backen spelar till vardags i HV71 men draftades i somras av en NHL–klubb. Vilken var klubben?

1) New York Rangers

X) Arizona Coyotes

2) Vegas Golden Knights

Rätt svar: 2

6) Under 2018 återvänder Novemberkåsan till Småland och Vimmerby igen där tävlingen kördes så sent som 2014. Eksjö har också stått som värd för den klassiska motortävlingen under 2000–talet. När vallfärdade publiken till Eksjös skogar för att följa de tappra kämparna?

1) 2010

X) 2013

2) 2008

Rätt svar: X

7) Under den gångna säsongen var det tre killar från Höglandet som gjorde framträdanden i allsvenskan. Simon Alexandersson och Anton Maikkula var två av dem. Vem var den tredje?

1) Victor Wolf

X) Zlatan Krizanovic

2) Elmin Nurkic

Rätt svar: 1

8) Nässjö FF är just nu Höglandsfotbollens flaggskepp i och med avancemanget till division 2 tidigare i höstas. I samband med seriesegern tackade tränaren Dejan Prvulovic för sig. Hur länge var han i klubben?

1) Tre säsonger

X) Åtta säsonger

2) Fem säsonger

Rätt svar: 2

9) Tranås AIF har ett samarbete med en klubb på andra sidan jordklotet. Under sommaren och hösten var tre av Taif:s spelare samt tränaren Challe Franzén på plats i Australien och vann titeln i AIHL. Vad heter klubben?

1) Melbourne Mustangs

X) Melbourne Ice

2) Sydney Ice Dogs

Rätt svar: X

10) (Fråga 7 i papperstidningen) Tranåsgolfaren David Lingmerths bästa resultat under 2017 kom i en tävling i slutet av september. Då slutade han på en delad fjärdeplats och kammade hem drygt 1,3 miljoner kronor i prispengar. Vilken tävling?

1) The Players Championship

X) U.S. Open

2) British Masters

Rätt svar: 2