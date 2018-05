För tionde året i rad bjuder föreningen Bruzaholms bruksmuseum in femteklassare från Eksjö kommun till en tidsresa hundra år tillbaka i tiden. I tidsenliga kläder fick de cirka 65 eleverna som var på plats under måndagen prova på att bland annat äta, diska och smida smycken som förr i tiden. Yvonne Nilsson är ordförande i föreningen och en av dem som tog emot busslasten med barn. Hon gillar att se deras reaktioner under dagen.

– Det här är så annorlunda från det de är vana vid, säger hon.

I en av byggnaderna får eleverna en inblick hur folk bodde i början av 1900-talet. Huset är möblerat med gamla möbler och uppdelat i ett rum och kök. När eleverna får höra att familjer förut sov i köket blir de flesta förvånade berättar Yvonne Nilsson.

– De flesta tycker att det är konstigt.

På en gräsmatta utanför ett av husen sitter Tuva Ekenmo tillsammans med några kompisar. När tidningen träffar gruppen har de hunnit gå husesyn och smida smycken.

– Det är kul att se någonting nytt och skönt att slippa skolan, säger Tuva.

Nils Stålhammar är i full färd med att göra sitt smycke och ser nöjd ut.

– Det är roligt att göra egna saker och spännande att se hur de levde förut, säger han.

Eleverna är på bruksmuseet i några timmar, men Nils hade inte haft någonting att leva för hundra år sedan. Att det inte finns varken telefoner eller datorer är ingenting han oroar sig för. – Man saknar ju ingenting man inte vet om. Det verkar roligt.

Annons

Någon som inte håller med honom är Moa Svensson från Linnéskolan. Hon är däremot nöjd med timmarna hon tillbringat på bruket.

– Jag har lärt mig hur man levde och hur bra vi har det nu, säger hon och fortsätter:

– Jag hade velat testa att vara här i en vecka, men när man är van vid det liv vi nu lever blir det lite svårt.