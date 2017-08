Den nyheten avslöjar arrangören Live Nation i ett pressmeddelande under onsdagen.

"Snart landar ett av världens mest inflytelserika band genom tiderna i Sverige. Den 12 oktober kommer The Rolling Stones till Friends arena i Stockholm. Nu är det även klart att de får sällskap av inga mindre än The Hellacopters som öppnar kvällen" skriver Live Nation.

Att Hellacopters får öppna för ikonerna, när de spelar i Sverige, är förstås ett riktigt prestigeuppdrag för de svenska "garagerockarna", som de även kallas.

Bildades 1994

The Hellacopters bildades 1994 och består av Nicke Andersson, Dregen, Robert Eriksson, Boba Fett och Sami Yaffa.

Debutalbumet "Supershitty to the Max!" kom 1996 för vilken de fick en grammy för "Bästa hårdrock".

Hellacopters har släppt en rad album och fått flertal svenska och internationella utmärkelser.

De har även varit förband till det amerikanska hårdrocksbandet Kiss.

Gjort come back

2008 valde bandmedlemmarna att upplösa The Hellacopters för att gå vidare med individuella projekt.

"Inför tjugoårsjubileet av "Supershitty to the Max!" valde originaluppsättningen av bandet att under sommaren återförenas för några exklusiva spelningar runtom i Europa, bland annat på Sweden Rock Festival. Vi är mer än glada att hälsa dem välkomna till Friends arena" skriver Live Nation.

Hellacopters gjorde nyligen ett bejublat framträdande på nöjesparken Liseberg i Göteborg inför en stor publik.

Biljetterna till konserten i Stockholm med Rolling Stones, och nu även med Hellacopters, har varit ute till försäljning en längre tid.

Enligt Live Nation finns inte många biljetter kvar

Konserten på Friends arena är ett led i de brittiska världsstjärnornas arenaturné "Stones no filter".