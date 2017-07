Precis som de flesta andra utsatta politiker i vår granskning vill Höglandspolitikern vara anonym.

— Jag vill inte att det ska dra igång igen. Men jag tycker att det är viktigt att berätta, för jag tror att det finns fler, säger han.

Det var efter ett inlägg på sociala medier som hoten och hatet började välla in. Politikern, vars föräldrar är från ett annat land, twittrade i samband med en aktuell händelse i landet om att han var stolt över sitt ursprung.

— Jag fick massa mejl och brev om att jag borde dödas, folk ringde och skickade sms. Man hängde ut mina föräldrar och skrev att de inte förtjänade att leva, berättar politikern som tvingades byta till hemligt telefonnummer.

Efter att ha känt sig iakttagen på vägen till jobbet valde politikern att polisanmäla. Under några månader hade han ett överfallslarm.

— Då kände jag mig tryggare, säger han.

Men det han utsattes för kröp in under skinnet och under en period gick han in i en depression och blev sjukskriven.

— Jag slutade rör mig i sociala sammanhang eftersom jag var rädd att någon skulle känna igen mig.

Men att lägga av med politiken var aldrig något alternativ menar politikern, som i dag mår bra. Han beskriver hur han under hela processen hade ett gott stöd av sina partikamrater, framför allt på riksnivå.

Polisanmälan ledde aldrig någon vart, trots att det fanns namngivna personer. Politikern är besviken, men inte överraskad.

— Jag hade nog väntat mig det, tyvärr. Men jag är glad att de hjälpte mig med överfallslarmet.

I dag har hatet och hoten mattats av betydligt menar han.

— Nu får jag bara via mejl och post, kanske någon gång i veckan.