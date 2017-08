För några år sedan började Sara och hennes pojkvän Andreas Månsson som ungdomsledare i var sin församling i Göteborg.

De tyckte både om jobbet och beskriver sig som att de är engagerade i andra människor. Men efter tre och ett halvt år bestämde sig Sara för att det var dags att göra något för sin egen skull. Vid årets slut hade Andreas, som är intresserad av film, sökt och kommit in på en bildproducent-utbildning i New York. Sara kände att hon också borde plugga till något och hittade därför en utbildning inom musikalteater på samma skola.

— Det kändes som jag tog det som ett ”folkisår”, jag gör det som en rolig grej, berättar Sara som inte gjort något med musiken tidigare, även om hon älskar och alltid hållit på med det.

Hennes föräldrar har också hållit på med musik under hennes uppväxt, varje fredag åkte de på gospelövning till exempel.

— Det var vårt fredagsmys, säger hon men med ett eget intresse hade hon nog aldrig något emot det.

Släpper en singel

När skolan i New York väl drog igång var det ganska intensivt och utbildningen var på Broadway-nivå. Lärarna undervisade på dagarna och på kvällarna arbetade de med olika uppsättningar. De fick bland annat lära sig hur de skulle marknadsföra sig själva för att kunna armbåga sig fram i karriären.

— I Sverige säger man ofta ”Nej, inte jag. Det finns någon bättre” men det fanns inte där, säger hon och syftar på jantelagen.

Trots att det inte var som Sara hade tänkt sig trivdes hon bra och fick lära sig arbeta med både sång, dans och teater som hon brinner mycket för.

Hennes pojkvän Andreas är musikproducent på fritiden och de började prata om att spela in någon musik och släppa en singel.

— Vad har jag att förlora? tänkte jag, berättar hon.

Ett tag senare hade Andreas skrivit en låt, text och musik, utifrån hennes egna tankar med titeln ”A Life in the Clouds”, som handlar om att våga satsa på sina drömmar.

Gjorde musikvideo

Med tre veckor kvar till att Andreas skulle börja spela in sitt slutprojekt hade han inget att filma. Sara hade bestämt sig för att ha ledigt sista tiden i New York. Så blev det inte. Istället spelade de in en musikvideo till låten. De hittade statister och Sara gjorde själv manuset och byggde upp scenerna för videon.

— En scen tog tre timmar att spela in, förklarar Sara och säger att hon alltid tyckt om att uppträda live.

Hon berättar att hon gärna uppträdde inför publik, så som släkten och andra nära och kära, när hon var liten.

Flyttar till Stockholm

Senare i augusti flyttar hon till Stockholm där hon ska fortsätta läsa till musikalartist, på konstskolan Kulturama. Andreas stannar i New York och arbetar som bildproducent.

I framtiden vill Sara arbeta som musikalartist i Stockholm, någon europeisk stad eller New York. Även Andreas är inne på samma stadstankar, vilket hon tycker är skönt.

— Jag hade inte kunnat ha en kille som skulle vilja ha ett radhus i Anneberg, säger hon och skrattar.

Vid sidan om musikalkarriären hoppas hon på att kunna släppa en del egen musik som hon själv har skrivit.

På lördag håller hon releasefest på Thimons i Nässjö med buffé och musikunderhållning. Hon ska spela sin egen låt, visa videon och sjunga andra låtar som har betytt något för henne. Efter släppet går det lyssna på hennes låt på bland annat Spotify.