DET HÄR MED förbud är en intressant tanke. Jag tycker att vi spinner vidare på den.

Hur många kränkande flaggor, bilder och symboler kan vi förbjuda?

Israels flagga är ganska given. Den ska bort. Men man vill ju inte vara partisk: palestinasjalen kan också gå bort.

Bort med korset. Kristendomen har orsakat stor skada i världen. Bort med den muslimska halvmånen också. Att inte kränka andra människor är viktigare än religionsfriheten.

Förbjud reklam på attraktiva lättklädda kvinnor på bussarna också. Det gjorde man i London och det kan vi också göra.

Och på tal om London. Förbjud Storbritanniens flagga. Det finns nog inget mer imperialistisk än den.

Bara för att Sverige är ett av de 22 länder i världen som Storbritannien aldrig invaderade så betyder det inte att vi inte kan gå i bräschen för ett förbud.

Man borde förbjuda dollartecknet också. Eller pengar överhuvudtaget.

Inget har orsakat lika mycket lidande som pengar. Dessutom har fysiska pengar ofta ansikten på förtryckare avbildade. Ofta mäktiga och vita män.

NU ÄR JAG bara fånig, kanske ni tycker. Men är jag det verkligen?

Är det någon som kan svära på att ingen person någonsin har tagit illa upp av ovanstående bilder eller symboler?

Men är ni inte nöjda kan jag ge ett ännu mer konkret exempel.

Första dagen i maj tvingas personer som har lidit under kommunismen alldeles för ofta att beskåda sovjetiska flaggor i första maj-tågen. Varje vindpust som får sovjetflaggorna att fladdra är en käftsmäll för dessa personer.

Dessutom kan jag garantera er att Sovjets flagga eller rättare sagt symbolen för hammaren och skäran går att hitta på många fler ställen än i första maj-tågen. Det är trots allt en relativt accepterad symbol.

Och jag kan också garantera er att det i Sverige, i Jönköpings län och i Tranås i dag bor fler personer som har levt under kommunismens förtryck än vad det finns personer som personligen har upplevt USA:s slaveri eller ens landets rasåtskillnadspolitik i början av 1900-talet.

Är ni Tranåspolitiker villiga att förbjuda Sovjetunionens flagga också, eller räknas bara förtrycket när den angriper hudfärgen?

TIDIGARE har miljöpartistiska politiker velat stoppa Sydstatsflaggan i Tranås Cruising. I år var det i stället Frida Gårdmo (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

En liberal kulturpolitiker är alltså villig att hindra människors frihet att uttrycka sig. Det är otroligt.

Men jag har ett bättre förslag till Gårdmo: Släpp tankarna på förbud och låt folk vara ifred.

Och till alla som säger att Sydstatsflaggan är rasistisk: Det är bara till hälften sant.

Flaggan beslagtogs av rasistiska grupper under 1900-talet, men i grunden är det en flagga som användes i slagfältet av Army of Northern Virginia under det amerikanska inbördeskriget. (Det var inte ens sydstaternas officiella flagga.)

Att den flaggan skulle betraktas som en rasistisk symbol av alla i USA stämmer inte heller. Där är flaggan också omdebatterad.

Slutligen: Om vi ska vara konsekventa och brännmärka alla de symboler som rasister och nazister medvetet försöker monopolisera kommer snart den svenska flaggan att vara förbjuden.