— Vi utbildar här på plats och försöker få in vardagliga ord in i utbildningen. Det är effektivare att vi genomför utbildningen här, säger Pontus Eklind, vd för Hjältevadshus.

Varje vecka genomförs ett pass utbildning i svenska på två timmar innan deras skift på Hjältevadshus börjar. En timma tas alltså från fritiden, och följade timma från arbetstiden.

— De slipper att åka mellan jobb, hem och utbildning, det är lättare att utbilda sig här på plats och sedan jobba sin dag, säger Esko Nykänen, produktionschef.

— Det har gått fantastiskt bra, både för de enskilda och för företaget, fortsätter han.

Ger bättre kommunikation

Tre av de som valt att göra utbildningen är Vildan Ramadani från Serbien, och Mariusz Kozak och Tomass Zabvdi från Polen.

— Jag förstår bättre nu, säger Vildan Ramadani. Det är svårt att prata, men lättare att förstå.

Hans kollega Tomass Zabvdi håller med.

— Det är bättre kommunikation när man jobbar.

Kommer fortsätta så länge behov finns

Esko Nykänen menar att företaget tar ett samhällsansvar genom att låta genomföra arbetsplatsförlagd SFI-undervisning, som är ett samarbete med Eksjö kommun.

— Det är en belastning såklart, men vi får ut så mycket mer utav det. Språket är det viktigaste man behöver i samhället och arbetslivet. Människor som kommit hit från andra länder har oftast inte språket, men de behöver kunskaperna för att få jobb. Det här förbättrar det för båda parter, säger han.

Utbildningen startade under förra hösten och fortsatte i våras. Efter ett uppehåll under sommaren kommer nu SFI-utbildningen fortsätta igen under hösten.

— Vi kör på så länge vi har behov utav det, säger Esko Nykänen.