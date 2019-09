North Bank Supporters har under lång tid planerat resan som med tåg från Jönköping skulle ta cirka 600 fans till bortamatchen i Gävle. Sent på söndagskvällen kom supporterföreningen med beskedet att resan ställs in. Orsaken är att NBS kontaktperson för resan, som var tågleverantör för tåginvasionen, hastigt gått bort i en arbetsplatsolycka i Göteborg.

”Vi besökte honom i tisdags kväll där han med stolthet visade upp sina vagnar och berättade att han under onsdagen skulle börja förbereda vårt tåg. Att han mindre än ett dygn senare skulle vara borta är ofattbart och svårt att ta in”, skriver North Bank Supporters på sin hemsida.

”En tragedi”

NBS har sedan dess jobbat hårt för att hitta andra lösningar för att genomföra invasionen. Vid klockan 15 på söndagen hade man fortfarande hopp om att hitta andra tåg och få till resan. Men vid 22.30 samma kväll togs beslutet att ställa in.

– Tanken om resan växte redan i maj, juni förra året. Från december förra året blev det skarpt läge, så vi har arbetat med det här länge. Det är klart att det här suger riktigt ordentligt och det finns några som lagt ner hur mycket tid som helst. Men vi får inte glömma att det är en tragedi som ligger bakom detta, och därför finns det dem som har det mycket värre än oss, säger Michael Agerstav.

Fans ska återbetalas

Totalt har över 570 personer betalat för biljetter och NBS räknade med en total skara på cirka 600 personer till Gävle. Den närmaste tiden innebär mycket administrativt jobb då alla som betalat för sina biljetter ska återbetalas.

– Vi får andas någon dag och sedan börjar vi jobba så fort vi orkar så att folk får tillbaka sina pengar, säger Agerstav, som ännu inte hunnit reflektera över framtida arrangemang.

– Nej, jag tror att alla just nu tänker att vi får sova på detta lite. Någonstans måste det komma något positivt ur detta. Men det sliter att jobba så pass intensivt, och när det inte blir något är det extra tungt. Men återigen, vi får inte glömma bort att det är en tragedi som ligger bakom det här. Det är bara att gilla läget och gå vidare.