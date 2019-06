Fakta: NHL-draften

Efter varje NHL-säsong möts ligaklubbarna för att bestämma vilken klubb som i framtiden ska ha rättigheter till de hockeytalanger som finns i såväl Nordamerika som Europa och som bedöms kunna bli tillräckligt bra för att kunna spela i NHL i framtiden.

Syftet med draften är bland annat att NHL-klubbarna inte ska konkurrera med varandra om att försöka värva en stor talang – de förutsättningarna ska redan ha bestämts i samband med draften. För spelare som inte väljs i en draftrunda, men som senare i karriären blir så pass bra att de kan bli aktuella för spel i NHL kan det däremot bli budgivning mellan olika klubbar.

NHL-draften fungerar enligt systemet att den klubb som under den gångna säsongen var sämst i NHL (den gångna säsongen New Jersey) i stället får välja först i NHL-draften. Den klubb som var bäst under den gångna säsongen får i gengäld välja sist. Draften genomförs varje sommar i totalt sju omgångar.