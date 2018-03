Enligt polisen utlöstes inbrottslarmet klockan 03.25 natten till tisdagen.

– Väktare var snabbt där. Klockan 03.37 var de på adressen, men då var det ingen person kvar på platsen, säger Ola Svensson, vid polisen på Höglandet.

– Vid anmälningstillfället kunde man inte se att något hade försvunnit från affären, fortsätter han.

Någon tilläggsanmälan hade ännu under onsdagen inte kommit in i ärendet, enligt vad Svensson kan se.

Via sociala medier meddelade Textilhuset under tisdagen att man haft inbrott och att det därför inte gick att nå affären via telefon. Istället hänvisades kunderna till sociala medier eller ett fysiskt besök i butiken.

"Bra att de kom fort"

Textilhusets ägare, Carin Green, berättar att tjuvarna, som var tre till antalet, tog sig in genom att forcera en glasruta i entrédörren mot Rådhusgatan.

— Jag blev uppringd av Securitas och tog mig snabbt till affären eftersom jag bor i närheten. Då var Securitas och polisen redan där, verkligen bra jobbat att så snabbt vara på plats, säger Carin.

Hon och personalen kunde först inte uppfatta att något var stulet ur butiken.

Stal en mobiltelefon

— Men senare under tisdagen tyckte vi att det var ovanligt tyst på telefonlinjen till butiken. Då upptäckte vi att en mobiltelefon, som ska ligga vid kassan, var borta. De var förstås ute efter pengar, men vi lämnar aldrig några pengar i kassan nattetid. De flesta kunder betalar dessutom med kort numera, varför det sällan är mycket kontanter. När tjuvarna insåg att kassan var tom ryckte de väl åt sig telefonen i brist på annat, menar hon.

Tre personer ska ha fastnat på en övervakningskamera, som polisen ska granska.

Carin Green är lättad över att de inte hann ställa till det inne i butiken.

— Vi får vara tacksamma för att de inte tog sönder något i butiken. Det som kostar en hel del är en ny specialruta till dörren.