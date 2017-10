Vid halvfyra-tiden natten mot söndagen utsattes Hemköp i Vrigstad för inbrott. Under söndagsförmiddagen upptäcktes även att det varit inbrott på matvarubutiken i Rörvik. Det är dock enligt polisen oklart om det finns något samband mellan händelserna.

Enligt polisen är det i båda fallen oklart vad som stulits. Under måndagen ville polisen inte gå in närmare på hur man tagit sig in i butikerna. Det finns i nuläget inga misstänkta gärningspersoner.