Det var strax efter sjutiden på måndagsmorgonen som polisen larmades till Norråsaskolan med anledning av att skolan haft inbrott.

– Någon hade krossat en ruta på andra våningen och tagit sig in. Vi vet inte om man har klättrat upp via något tak eller inte, men vi är på väg ut under morgonen, säger Björn Öberg, presstalesperson hos polisen i Jönköping.

Enligt polisen ska ett 20-tal datorer ha blivit stulna någon gång under söndagskvällen eller under natten mot måndagen.

Efter att polisen undersökt brottsplatsen kunde man konstatera att tjuvarna klättrat upp på en avsats på fastigheten för att kunna nå upp till den andra våningen.

En teknisk undersökning på skolan kommer att göras under måndagen.