Christina Gieb, som under sommarhalvåret arbetar som turistguide i Eksjö, lämnade i höstas in ett medborgarförslag. Där framförde hon ett förslag på att sätta ut trädjur i Gamla stan, som har en anknytning till just den gården. Hon menade att det skulle medföra att Gamla stan blir trivsammare och mer levande för barnen.

När tidningen pratade med henne i början av oktober sa hon:

– Det är ju inte bara roligt för barnen utan det är roligt för vuxna också. Jag hoppas att man gör något inom ett år, innan nästa säsong som drar igång i maj.

När ärendet var uppe i tillväxt- och utvecklingsnämnden föreslog man att avslå medborgarförslaget. Anledningen uppger kommunen vara att det redan pågår ett liknande projekt inom ramen för Tre Trästäder. Det är ett nätverk där Eksjö, Hjo och Nora ingår för att utveckla idéer och utbyta erfarenheter.

I projektet ingår det inga skulpterade djur av trä, men huvudinriktningen är att barn och unga ska stå i fokus samt att materialvalet ska vara trä. Målsättningen är att Tre Trästäder ska ha ett förslag klart under 2019.

När ärendet var uppe i kommunfullmäktige i torsdags beslutade man att avslå medborgarförslaget.

