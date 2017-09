Japanen Yoshihro Kuroiwa kommer inte att representera Boro/Vetlanda under den kommande månaden. 23-åringen har nu lämnat hockeytvåan-klubben.

Däremot anlände på tisdagen en ny målvakt på try out, finländaren Matias Kosonen har de två närmaste veckorna på sig att spela till sig ett kontrakt.

– Vi kommer att ta hit honom på ett tvåveckors och vi kommer också att behålla Gustaf Nermark två veckor till. Sedan har vi valt att inte gå vidare med ”Yoshi”, säger Boro-tränaren Eric Karlsson.

Både Nermark och Kosonen på try out, plus att Jakob Nykvist har kontrakt, är det aktuellt att behålla båda av try out-målvakterna?

– Det får vi se lite, grundtanken är att vi ska behålla en av dem sen får vi se hur det ser ut efter de veckor som kommer.

Forwarden och Tranåskillen Andreas Beidegårdh, som även han har haft try out, kommer däremot inte att representera Boro/Vetlanda i vinter.

– Han har själv valt att hoppa av sin try out på grund av motivationsbrist.

Däremot har två andra forwards tillkommit, som även de har en form av try out. Robin Uhr och Tobias Carlgren, båda från HC Dalen finns den närmaste veckan med i Boro.

– De kommer att spela i dag (Boro möter Mjölby på onsdagskvällen i en träningsmatch) och sedan kommer de att vara med resten av veckan och även spela på söndag.

Efter söndag tar ni ett beslut angående de två då?

– Vi kommer att ha en dialog med killarna och även med Pelle Gustafsson (Tränare HC Dalen) och efter det se hur vi går vidare. Det är alltid en bra lösning att få hit spelarna och titta på dem, dels hockeymässigt men även dels känns hur de är som människor och sedan ta ett beslut.