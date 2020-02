Det säger Viktor Strandgren, universitetsadjunkt och programansvarig för "Produktutveckling med möbeldesign" som finns vid Träcentrum i Nässjö.

– Möbelmässan gick bra. Det är ju varje år en ny klass som har ansvaret över att genomföra den och efter mycket designarbete och "prototypande" blev både möbler och monter utställda på mässan. Det är mycket detaljer som ska klaffa och många inblandade, så det är en utmaning för studenterna, säger han.

Tillvarata skogsresurser

För två år sedan gjordes möbler på tema Ingmar Bergman, som fick stor uppmärksamhet.

Förra året var utmaningen att göra möbler kring temat ojämlikhet, vilket gav spännande möbler med stort djup, tycker Strandgren.

– Vi försöker varje år att hitta på något lite annorlunda projekt till mässan. I år har vi samarbetat med School of Architecture and Urbanism på University of Sao Paulo, som vi har ett pågående samarbetsavtal med. Vårt största gemensamma fokus är att kunna ta tillvara på en större mångfald av våra respektive stora skogsresurser i möbler och inredning, säger han.



Foto: Ali Fahimi Zadeh

En av Brasiliens främsta möbeldesigners, Zanine Caldas, som skulle fyllt 100 år under 2019 var en pionjär inom just detta.

"Var en trävurmare"

– Han var en trä-vurmare som försökte få till ett hållbart skogsbruk och visade i sina möbler hur man kunde använda hela trädet till möbler för att undvika spill. Många av hans möbler är gjorda av delar som skulle sorterats bort på grund av defekter, oregelbundna former och liknande. Så vi gjorde ett gemensamt projekt i år, tillägnat Zanines designfilosofi, där även studenter från University of Sao Paulo ställde ut en möbel och deltog på möbelmässan. Möbelkollektionen består av sex möbler som alla på ett eller annat sätt hyllar materialet trä och Zanine.

Stiftelse möjliggör satsning

Strandgren framhåller att tack vare Öhrskogsstiftelsen på Träcentrum, som stödjer studenterna med stipendier, har det varit möjligt att kunna göra en satsning på bland annat möbelmässan.

– Det är en fantastisk förmån för studenterna att kunna genomföra spännande projekt och jobba i skarpt läge.