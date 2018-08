Det är måndag och det är sista dagen i Eksjö för den grupp japanska studenter som tillsammans med två pastorer är på besök i Eksjö.

De kommer från Okayama-regionen i centrala Japan och representerar förbundskyrkan i Japan, NSKK, vars systerkyrka är Equmeniakyrkan i Sverige .

Tidigare har medlemmar från Eksjö Missionsförsamling, som är en del av Equmeniakyrkan, besökt Japan och nu var det dags för den här gruppen att besöka Sverige och Eksjö.

– För mig är det sjätte gången jag är i Sverige, men det är första besöket i Eksjö. Det är väldigt vackert här, speciellt alla gamla hus i centrum, berättar Tatsuya Kawaguchi, pastor i NSKK,

Bredvid sitter högskolestudenten Manae Oto. Till skillnad från Tatsuya är det hennes första besök i Sverige.

– Jag tycker det är jättevackert här, människorna är vänliga. Det varit väldigt spännande de här dagarna, berättar hon.

Fulla dagar

Det är ett späckat schema sedan ankomsten i lördags morse. Tidigare har de besökt Skurugata och scoutgården Mosshemmet och under söndagen medverkade ungdomarna i gudstjänsten i Missionskyrkan.

– Vi sjöng två sånger på japanska bland annat, berättar Tatsuya Kawaguchi ocn Manae Ota.

Under måndagsförmiddagen besökte gruppen Förhusets förskola för att sedan bekanta sig med de gamla husen i Gamla stan, innan ett besök i Erikshjälpens second hand-butik väntade under eftermiddagen. Under ledning av butikschefen Jessica Politis fick de en rundvandring i lokalerna och information om Erikshjälpens koncept.

– De har ju ingen second hand-verksamhet i Japan, så de tyckte ju det här var jätteintressant hur allt fungerar och att det är så många volontärer. Man kan ju alltid hoppas att det kan vara en idé att ta med sig till Japan, säger hon.

Provat blåbärspaj

De bor hos svenska värdfamiljer och har självklart även hunnit bekanta sig med svenska mattraditioner.

– Vi har ätit pizza, blåbärspaj, köttbullar och kräftor. Kräftor var jättegott, även om det var lite salt. Vi provade lakrits också men det var en konstig smak, säger de och skrattar.

– Sedan är vi lite förvånade att man äter råa morötter här, det gör vi inte i Japan.

Har ni lärt er någon svenska?

– Jag kommer från Japan, säger Tatsuya Kawaguchi på nästan klockren svenska.

Under tisdagen och resten av resan ska gänget besöka svenska huvudstaden, Stockholm, för vidare äventyr.

– Vi ska bland annat till ett museum, Skansen.

Du menar djurparken, ett zoo?

– Zoooo... Jag trodde det var ett museum, säger Tatsuya och skrattar.