För bara ett par dagar sedan gick företaget Clean Energy Japan ut med att man från och med i sommar storsatsar på att bygga datahallar i Mariannelund. En investering på 400 miljoner kronor som inom ett par år kan resultera i 40 nya tjänster. När företagsledningen nu berättar mer om företaget visar det sig dock att satsningen faktiskt kan bli ännu större än så.

– Allt hänger på hur mycket elkraft vi kan få. Eon har garanterat oss 38 megawatt men ju mer desto bättre. Ju mer kraft vi har att röra oss med desto mer kan vi bygga ut och desto fler kan vi anställa, säger Bill Doyle, CEO vid dotterbolaget Nordic Colocation Computing AB som är det som etablerar sig i Mariannelund.

Mer kraft ger fler möjligheter

Doyle berättar att maximalt för platsen antagligen är 120 megawatt, men att mycket också handlar om när man får tillgång till kraften.

– Det är egentligen inte förrän vi vet när och hur mycket som vi kan säga exakt vad vi kommer att göra. Men med det vi blivit lovade kan vi sätta igång med den första fasen redan i sommar. Min förhoppning är att vi kan nå vår maxkraft inom nio månader, och att verksamheten når sin fulla kapacitet inom två år.

Rekryterar redan

Företaget har redan påbörjat en rekryteringsprocess och siktar på att ha ett fåtal anställda från och med den 1 juli. Framförallt kommer det sedan handla om tekniska tjänster, rörande exempelvis programmering och skötsel av hårdvara, men också administrativa tjänster.

– Vi vill försäkra oss om att stötta den lokala ekonomin så vi tar inte bara med oss en massa arbetskraft från Japan. Men ett fåtal tar vi med oss för att lära upp den lokala personalen i början, och eftersom det är ganska tekniskt är det också viktigt att ha någon på plats som verkligen förstår vår infrastruktur från start, förklarar Doyle.

Miljövänliga Sverige

Företaget kommer som tidigare berättat tillhandahålla datahallar, i vilka andra kan hyra datakapacitet och utrustning, och valde Sverige och Mariannelund på grund av en kombination av tillfälligheter och miljötänk.

– Vi förbrukar massor av ström men vill göra det med ren energi, och Sverige är välkänt för att använda ren energi. När vi hittade fastigheten i Mariannelund kände vi ett stort lokalt stöd och då gjorde vi en snabb affär.

Lokalt stöd

Minst lika glada över att storföretaget satsar i just Mariannelund är förstås just det där lokala stödet. Med vid ett Skypemöte med ledningen under onsdagen var bland andra kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C), Mariannelunds samhällsförenings ordförande Anna Mellergård och Markus Kyllenbeck som förmedlat affären.

– Det här är jätteroligt för Mariannelund och orterna runt om. 40 privata arbetstillfällen är fantastiskt, och det ger ju andra jobb runtikring. Alla bitar hänger ihop. Titta bara vilka effekter Astrid Lindgrens Värld har fått till exempel, menade Kyllenbeck.

”Verkligen en möjlighet”

Mellergård talade i samma anda.

– Det här är otroligt spännande. Men nu gäller det för Mariannelundsborna att ta vara på tillfället. Vi ska inte gå och vänta och se vad det blir av det. Det är nu vi har chansen. Vi brukar vara väldigt snabba på att ha krismöten men nu tycker jag att vi borde ha ett möjlighetsmöte, sa Mellergård.

Hägg ville inte vara sämre, men talade också om kommunens del i att backa upp rekryteringsbehovet.

– En sådan här etablering skapar så mycket framtidstro och gör att även andra vågar satsa. Jag tror att vi redan kan möta upp med mycket kompetens, men vi jobbar alltid mot universiteten och högskolorna för att informera om vad för behov vårt näringsliv har. Kanske steppar vi upp det ytterligare nu. Det här är verkligen en möjlighet, avslutade hon.