Det är ett lunchsamtal som Johan Gustafsson, som i juni blev frigiven efter nära sex år som kidnappad i Mali, har blivit inbjuden till av kommunen. Enligt kommunens hemsida kommer han mellan klockan 12 och 13 samtala om sina upplevelser med kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C).

Läs mer: Johan Gustafsson: "Jag är oerhört tacksam för stödet"

Men redan på torsdagskvällen besöker Gustafsson Gummifabriken för premiären av Ruben Östlunds Guldpalmsvinnare "The Square". Enligt kulturchef Lars Alkner var det i samband med att kommunen bjöd in Johan Gustafsson till sitt tält som man också passade på att bjuda in honom till premiären.

– Han tackade ja. Det är roligt med alla som tackar ja.

– Det han har varit utsatt för berör ju mänskliga rättigheter och tillit, som är det rutan står för, säger han.

Totalt är det 188 personer som medverkar under minglet och premiären.