Antalet dödsolyckor i trafiken har minskat rejält under 2019. I hela Sverige har nedgången varit från 324 döda 2018 till 223 dödsfall under fjolåret.

Även i Jönköpings län minskade antalet döda i trafiken jämfört med 2018, men under flera år på 2000-talet har siffrorna varit ännu lägre.